بوتين يطالب باحترام المواعيد المقررة لبناء مطار "فوستوتشني" الفضائي

طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باحترام المواعيد النهائية المجدولة لبناء مطار "فوستوشني" الفضائي، وإطلاق الصواريخ الحاملة منه.

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وخلال اجتماع عقده أثناء زيارته لمطار "فوستوتشني" قال بوتين، مخاطبا المسؤولين عن تطوير البنية التحتية للمطار: "أتوقع منكم موقفا أكثر مسؤولية وسرعة أكبر لتنظيم العمل. من الضروري احترام جميع المواعيد المجدولة، بما في ذلك الرحلات الأولى باستخدام صاروخ فائق الثقل. وكما أشرنا سالفا، يجب أن يتم الإطلاق من مطار فوستوشني في عام 2028".

ومن المقرر أن يضمن "فوستوتشني" الذي بدأ بناؤه العام 2012 في مقاطعة آمور (بأقصى شرق روسيا)، للدولة الروسية استقلالية كاملة في وصول الصواريخ المدنية إلى الفضاء، علما أن روسيا تستأجر حاليا، لهذه الأغراض مطار "بايكونور" الواقع في كازاخستان.

وقال المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، إن منصة إطلاق صاروخ "أنغارا" الثقيل ستكون جاهزة بنهاية العام 2021، ليطلق الصاروخ منها عام 2022.

المصدر: سبوتنيك