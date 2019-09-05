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بوتين: فلاديفوستوك أصبحت مركزا للتعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ

مال وأعمال

بوتين: فلاديفوستوك أصبحت مركزا للتعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة في منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك عن المقومات والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها منطقة الشرق الأقصى الروسي في خطوة تهدف لجذب الاستثمارات.

وقال بوتين متحدثا خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، إن مدينة فلاديفوستوك باتت تعد مركزا للتعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، ولاسيما من آسيا.

واقترح الرئيس الروسي تأسيس صندوق استثماري في فلاديفوستوك لتمويل المشاريع الواعدة، مشيرا إلى أن المستثمرين ضخوا 612 مليار روبل في الشرق الأقصى الروسي.

يتبع..

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