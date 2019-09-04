العثور على جثتي قائدي الطائرة الهجومية الروسية "سو 25"

عثرت السلطات في إقليم ستافروبول جنوبي روسيا على جثتي قائدي الطائرة الهجومية "سو 25" التي تحطمت أمس أثناء تنفيذها طلعة تدريبية.

وأفاد المكتب الصحفي لهيئة الطوارئ بالمنطقة بأن جثتي الطيارين كانتا داخل قمرة القيادة في الطائرة الحربية التي انفجرت وتحطمت بالكامل لحظة اصطدامها بالأرض، حيث عثر عليها في حفرة يزيد عمقها على 3 أمتار.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الثلاثاء عن سقوط طائرة حربية هجومية من طراز "سو 25" في إقليم ستافروبل جنوبي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع، أن الحادث وقع أثناء تنفيذ الطائرة طلعة تدريبية دورية، مشيرة إلى أنها لم تكن تحمل ذخائر، وسقطت في منطقة خالية من السكان.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر قوله إن الاتصال بالطائرة فقد قبل تحطمها، فيما ذكر مصدر من الأجهزة الأمنية في المنطقة، أن طائرة مروحية تشارك في عمليات البحث، وعثرت على مكان تحطم الطائرة.

وتعتبر طائرة "سو 25 أو بي" نسخة التدريب القتالية عن الطائرة الهجومية "سو 25" بطاقم يتكون من طيارين اثنين، ومطورة من شركة "سوخوي".

المصدر: وكالات