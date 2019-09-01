الروسية أوكسانا فويفودينا تتحدث عن أسباب طلاقها من ملك ماليزيا السابق
لأول مرة تطرقت أوكسانا فويفودينا، ملكة جمال موسكو 2015 وطليقة ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، إلى أسباب طلاقها من زوجها.
واعترفت فويفودينا في منشور ظهر على حسابها في "إنستغرام" الأحد بأنها تود الكشف عن الأسباب الحقيقية لانفصالها وزوجها عن بعضهما، لكنها فضلت الصمت.
وقالت موضحة: "أعرف أن الجميع يريدون معرفة ماذا حدث لنا.. لم أكن مستعدة سابقا للكشف عن قصتي.. ربما، إذا قلت لكم الحقيقة، فسوف أشعر بتحسن حالي.. لكنني لا أريد إيذاء أي شخص لأن ذلك سيكون مؤلما".
وأرفقت فويفودينا المنشور بصورة شاعرية تجمعها مع محمد الخامس.
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Saya tahu semua orang sangat mahu mengetahui apa yang berlaku sebenarnya antara kami. Sebelum ini, saya tidak bersedia untuk menceritakan semuanya.. Kemungkinan, jika saya memberitahu anda kisah sebenar, saya akan merasa lega.. Tetapi, saya tidak mahu menyakiti sesiapa pun, ianya pasti akan menyakitkan sekali.😔 I know that everyone really wants to know what happened to us.. Before, I was not ready to reveal my story... Maybe, if I tell you the truth, I will feel better... but I just don’t want to hurt anyone 😔 it will be painful.
ولم تصدر أي بيانات رسمية بخصوص أسباب الطلاق ما أثار مختلف التساؤلات والشائعات حول الموضوع.
وقد تزوجت فويفودينا وملك ماليزيا السابق الذي يكبرها بأكثر من 20 عاما، في نوفمبر 2018.
وقبل الزواج اعتنقت فويفودينا الإسلام وتبنت اسم ريهانا. وتنازل محمد الخامس وهو سلطان ولاية كيلانتان بالوراثة، عن العرش وعن منصب ملك ماليزيا من أجل الحسناء الروسية.
غير أن قصة حبهما انتهت بطلاق بائن سريع في الأول من يوليو الماضي بعد أن أنجبت فويفودينا طفلا في مايو، وهو البكر لها ولزوجها.
المصدر: RT