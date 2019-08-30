إطلاق ناجح لصاروخ "روكوت" مع قمر صناعي جديد

تم بنجاح إطلاق الصاروخ الناقل Rokot، وعلى متنه قمر صناعي عسكري جديد، من مطار بليستسك الفضائي الروسي.

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وابتعد الصاروخ عن أرضية الإطلاق، في تمام الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم بتوقيت موسكو، وبعد دقيقتين من ذلك، بات الصاروخ تحت متابعة نظام التحكم في مركز المراقبة الأرضي.

وبعد ثلاث دقائق ، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قسم الدفع الصاروخي "بريز- ك م" انفصل بنجاح مع الرأس حيث يوجد القمر الصناعي، عن الصاروخ الناقل" روكوت"، وواصل طريقه إلى المدار المحدد.

تم إنتاج الصاروخ الناقل الخفيف "روكوت"، على أساس الصاروخ الباليستي العابر للقارات UR-100NUTTH. يبلغ وزن الصاروخ عند الإطلاق - 105 أطنان، وحمولته المفيدة تتراوح من 250 كيلوغراما إلى حوالي 2 طن، وذلك حسب المدار الذي سيتوجه نحوه الصاروخ.

حتى الآن، تم إطلاق حوالي 30 صاروخا من هذا النوع، حملت معها أكثر من 70 قمرا صناعيا إلى المدار.

المصدر: فيستي رو