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بوتين: بحثنا مع أردوغان التعاون المحتمل حول مقاتلات "سو-57" الروسية

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بوتين: بحثنا مع أردوغان التعاون المحتمل حول مقاتلات
Sputnik Sergey Guneev
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتفقد مقاتلة "سو-57" الروسية الحديثة متعددة المهام في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو
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أخبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه بحث مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، التعاون حول الطائرات المقاتلة الروسية الحديثة.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع أردوغان، عقد في ختام محادثات أجراها الرئيسان على هامش معرض "ماكس" الدولي للطيران في مدينة جوكوفسكي بضواحي موسكو، قال بوتين: "فيما يتعلق بالطائرات الحربية، فقد تحدثنا عن التعاون حول سو-35 (بنسختها 4++)، وعن احتمال العمل المشترك حتى حول طائرة سو-57 الحديثة. لدينا إمكانيات كثيرة، فقد عرضنا أسلحة جديدة وأنواعا جديدة لوسائل الحرب الإلكترونية".

وأضاف: "أعتقد أن ثمة أشياء كثيرة جذبت اهتمام شركائنا الأتراك، وذلك ليس فقط من ناحية إمكانية اقتنائها، بل وأيضا من زاوية إمكانية تصنيعها المشترك".

وأشار الرئيس الروسي بهذا الصدد إلى استعداد موسكو للتعاون مع أنقرة في هذا الحقل وأن محادثات مع الجانب التركي ستبدأ قريبا حول بعض مسارات هذا العمل.

من جهته، أشار أردوغان إلى أن التصنيع المشترك للأسلحة يعد "من أهم الخطوات في علاقاتنا مع روسيا"، وهو "أمر أثار في حينه شائعات شتى، لكننا لم نعر لها أي اهتمام".

وذكر أردوغان أن موسكو وأنقرة دخلتا المرحلة الثانية من تنفيذ صفقة توريد منظومات "إس-400" الروسية لتركيا، مؤكدا أن هذه المرحلة تستغرق حتى نهاية سبتمبر المقبل.

كما أكد الرئيس التركي استمرار عملية تدريب عسكريين (أتراك لاستخدام منظومات إس-400) من قبل الخبراء الروس.

وتابع: "التكافل في هذا المجال نريد أن يمتد إلى سائر قطاعات الصناعات الحربية، وقد يشمل ذلك الطائرات الحربية. والأهم أن نحتفظ على هذه الأجواء من التكافل في المجال المذكور وأن نجعلها تشمل كذلك الصواريخ والمجالات الأخرى".

المصدر: إنترفاكس

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