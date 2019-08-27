شاهد أردوغان يطلع على المقاتلة الروسية الحديثة "سو 57"

اطلع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة موسكو اليوم الثلاثاء على المقاتلة الروسية الحديثة من الجيل الخامس "سو57".

وجاء ذلك على هامش معرض "ماكس 2019" للطيران والفضاء، الذي انطلق اليوم في موسكو، حيث وصل الرئيس التركي لروسيا في زيارة سريعة للمشاركة في افتتاح المعرض وعقد مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعقب مراسم افتتاح المعرض، تفقد أردوغان برفقة بوتين المقاتلة الحديثة "سو57"، حيث استمع لشرح مفصل عن مزاياها، ليكون بذلك أول رئيس أجنبي يشاهد قمرة قيادة المقاتلة.

ويأتي ذلك في مرحلة مهمة حيث أن واشنطن قررت مؤخرا إقصاء أنقرة من برامج طائرات "إف 35" الأمريكية. ووفقا لوسائل إعلام تركية فإن الحكومة التركية تدرس شراء المقاتلة الروسية "سو 35".

المصدر: RT