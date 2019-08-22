وصول وفد سعودي رفيع إلى الشيشان

وصل الخميس 23 أغسطس إلى عاصمة الشيشان غروزني الوفد السعودي برئاسة مدير عام رابطة العالم الإسلامي محمد بن عبد الكريم العيسى وذلك بدعوة من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف .

واستقبل الوفد في المطار مستشارو الرئيس ومفتي الجمهورية صلاح حاج ماجييف ومدير شركة الإذاعة والتلفزيون الشيشانية "الطريق" آدم شاهدوف ورجال الدين الإسلامي في الشيشان.

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وسيشارك الوفد في الاحتفالات التي تقام في الشيشان بمناسبة الذكرى الـ68 لميلاد الرئيس الأول لجمهورية الشيشان بطل روسيا أحمد حاج قديروف.

ويشارك الوفد السعودي الخميس 23 أغسطس في تدشين مسجد "فخر المسلمين"بمدينة شالي الشيشانية بصفته أكبر مسجد إسلامي في أوروبا وافتتاح المدرسة السابعة لحفظة القرآن وعدد من الفعاليات الأخرى.

وسيمنح الوفد السعودي الشباب الفائزين جوائز نقدية وعينية بالمسابقة الدولية لحفظة القرآن وذلك بحضور 150 ضيفا أجنبيا قادما من 43 بلدا إسلاميا.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس