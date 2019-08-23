متوسط طول العمر في روسيا بلغ 73.7 سنة

أفادت وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، بأن متوسط طول عمر المواطنين الروس بلغ في النصف الأول من العام الجاري 73.7 سنة.

وقد زاد هذا المعدل بنسبة 7% عما كان عليه العام الماضي في الفترة نفسها.

وقالت، سكفورتسوفا، إن متوسط طول عمر النساء الروسيات تجاوز في النصف الأول للعام الجاري 78.5 عام.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن وزيرة الصحة قولها " إن تلك المعدلات تتماشى في حقيقة الأمر مع معدلات يقضي بها المشروع القومي "الصحة – 2020" الذي طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وبحسب ،سكفورتسوفا، فإن معدلات طول العمر ارتفعت بفضل انخفاض عدد الوفيات في النصف الأول لعام 2019 بمقدار 28.4 ألف شخص.

المصدر: تاس