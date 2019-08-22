بثت قناة "زفزدا" الروسية مشاهد لطيارين روس يتدربون على حركات بهلوانية مدهشة في الأجواء على متن طائرات خفيفة.

وسيقدم فريق الأوكروبات الجوي "الطلعة الأولى" حركاته البهلوانية الجديدة للمرة الأولى خلال المعرض الجوي الدولي "ماكس–2019" في مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو في الفترة من 27 أغسطس وحتى 1 سبتمبر.

وأطلق الفريق الجوي على ألعابه البهلوانية الجوية اسم "المروحة"، وهي تشكيل تقني معقد وغير مسبوق، حيث تدور الطائرات بالتوازي مع بعضها بزاوية ثابتة تبلغ 180 درجة.

المصدر: وكالات