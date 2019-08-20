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استطلاع الرأي العام: نصف الروس لم يلعبوا أبدا بألعاب الفيديو

أخبار روسيا

استطلاع الرأي العام: نصف الروس لم يلعبوا أبدا بألعاب الفيديو
Sputnik Aleksandr Galperin
صورة أرشيفية
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تدل نتائج استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الروسي لاستطلاع الرأي العام على أن زهاء نصف الروس (48%) لم يمارسوا ألعاب فيديو أبدا، أو توقفوا عن اللعب بها (33%).

فيما لا يزال 19% ممن خضعوا لاستطلاع الرأي مولعين بها، بمن فيهم الشباب بأعمار تتراوح بين 18 و24 عاما.

و"يتعاطى" منهم ألعاب الفيديو 23% كل يوم و18% عدة مرات في الشهر و12% مرة واحدة في الشهر.

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وأشار استطلاع الرأي إلى أن 48% من الروس اللاعبين  يستخدمون الهاتف فيما 41% جهاز الكمبيوتر. أما 24% فعبر اللاب توب.

ويرى 40% من الروس أن جودة ألعاب الفيديو الروسية تتحسن. ويعتقد 21% أنه ليست هناك تغيرات. وأما 3% فأعلنوا أن جودتها انخفضت. فيما قال 15% إنهم لا يعرفون شيئا عن ألعاب فيديو روسية.

ويؤدي غالبية الأشخاص ألعاب الفيديو الحربية والرياضية والجوية بدور روسيا. والقليل منهم يقومون بدور بريطانيا (1%) وبولندا (1%) وأوكرانيا (1%). أما 68% فقالوا إنهم لا يولعون بهذا النوع من الألعاب.

يذكر أن استطلاع الرأي الذي أجري يوم 15 أغسطس الجاري عن طريق الهاتف شمل 1.6 ألف مواطن روسي ممن تجاوزوا سن 18 عاما.

المصدر: نوفوستي

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