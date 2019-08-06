قالت دار الإفتاء المصرية إن: "الأمة الإسلامية لم تعرف على كثرة ما خرج فيها من فرق وتيارات منحرفة جماعة أضل سبيلا وأخبث مقصدا وأظلم منهجا من جماعة الإخوان".

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وأضافت الدار في فيديو أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار: "هذه الجماعة جعلت الدين مطيتها والقتل هوايتها، وتمزيق الأوطان مقصدها.

وقالت الإفتاء المصرية: "ثمانون عاما أو يزيد لم يقدموا للأمة إلا الإرهاب والقتل وتزييف الحقائق"، ووجهت رسالة إلى الجماعة قالت فيها: "أيتها الجماعة المنحرفة والفئة الضالة، مهما بلغتم من إجرام وإرهاب فلن يثنينا إرهابكم ولا بغيكم عن مقاومة باطلكم، ولن نتوقف عن فضح كذبكم وتفنيد ضلالكم".

وتابعت: "أيها الخارجون عن الأديان والأوطان لن تهزم جماعة ضالة غارقة في الأوهام وطنا عريقا كمصر، وطنا تكسرت سيوف الباطل على أعتابه، أيتها الجماعة الضالة أنتم في مسيرة وطننا ساعة، ومصر الحق باقية إلى قيام الساعة".

المصدر: RT