الدوما الروسي: سنشكل لجنة للتحقيق في التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن المجلس قرر تشكيل لجنة للتحقيق في وقائق تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لروسيا.

وقال فولودين في مؤتمر صحفي، إن "خطوة إنشاء اللجنة كانت ضرورية في خضم الأوضاع الحالية، وأنها ستبدأ عملها بشكل فوري".

وأضاف، "سنستدعي جميع النواب من إجازاتهم".

وشدد فولودين، على أنه "من المهم أن نفعل كل ما بوسعنا لحماية المواطنين الروس من الأخبار الكاذبة".

المصدر: RT