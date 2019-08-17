العثور على 1700 قنبلة في قلعة روسية

تم العثور على مستودع للذخيرة، في قلعة تاريخية بمدينة كيرتش الواقعة في شبه جزيرة القرم غرب روسيا، وذلك خلال عمليات البحث عن الألغام.

وقال مصدر في مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، لوكالة "نوفوستي"، إن القنابل كانت في مستودع للذخيرة من زمن الحرب الوطنية العظمى.

وأشار المصدر، إلى وجود 1700 قنبلة انشطاريه تزن كل منها 2.5 كيلوغرام، بالإضافة إلى قنبلة جوية واحدة شديدة الانفجار تزن 100 كلغم.

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وأكد المصدر، أنه تم نقل هذه الذخيرة بأمان إلى ساحة خاصة وتفجيرها.

وفي مارس الماضي، أفادت مديرية حالات الطوارئ الإقليمية، بالعثور في شبه جزيرة القرم، على قنبلة جوية تزن 500 كيلوغرام، من مخلفات الحرب الوطنية العظمى.

وتم اكتشاف القنبلة في البحر على بعد 250 مترا من الساحل، وتم كذلك التخلص منها.

المصدر: لينتا رو