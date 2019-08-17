فعاليات احتجاجية في موسكو

حضر نحو 4 آلاف شخص فعالية احتجاجية نظمها الحزب الشيوعي الروسي في العاصمة موسكو اليوم السبت، دعما لمطالب تأمين نزاهة الانتخابات وسلطة القانون والحقوق الاجتماعية للمواطنين.

وشارك في الفعالية قيادات في الحزب ونواب في مجلس الدوما للروسي وشخصيات سياسية واجتماعية بارزة.

وبالتوازي مع الفعالية الشيوعية جرت في عدد من نقاط موسكو اعتصامات فردية سبق أن دعا لتنظيمها نواب في المجالس المحلية عن حزب "يابلوكو" المعارض دعما للمرشحين الذين رفض تسجيلهم لانتخابات برلمان العاصمة المقررة في 8 سبتمبر المقبل.

ويرفع المشاركون في هذه الاعتصامات الفردية التي لا يتطلب إجراؤها تصريحا من السلطات، لافتات مؤيدة للمرشحين غير المسجلين وكذلك للمحتجزين خلال تفريق الشرطة مظاهرات غير مرخصة في الأسابيع الماضية. وتجري الاعتصامات في جو من الهدوء دون صدامات مع الشرطة.

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وشهدت موسكو منذ منتصف يوليو الماضي سلسلة من المظاهرات والمسيرات، منها مرخصة وغير مرخصة، خرجت احتجاجا على ما اعتبر المشاركون فيها إقصاء للمرشحين المستقلين والمعارضين من قبل السلطة عبر تلاعب بالقوانين واستخدام الضغوط الإدارية على الهيئات الانتخابية.

وأوقفت قوات الشرطة والحرس الوطني خلال تفريقها المظاهرات غير المرخصة نحو 2000 شخص بسبب ارتكابهم "مخالفات" والإخلال بالنظام العام.

المصدر: وكالات