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تقدم في مكافحة حرائق الغابات شرقي روسيا

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تقدم في مكافحة حرائق الغابات شرقي روسيا
Sputnik Alexandr Kryajev
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أعلنت هيئة الحماية الجوية للغابات في روسيا عن إخماد 49 حريقا خلال الـ24 ساعة الماضية في الغابات كانت منتشرة على مساحة أكثر من 21 ألف هكتار في البلاد، من أصل أكثر من 148 حريقا.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم الجمعة أن مساحة الحرائق المشتعلة حاليا تتجاوز 244 ألف هكتار، وتقع معظمها في إقليم كراسنويارسك (122 ألف هكتار) ومقاطعة إركوتسك (111 ألف هكتار) في سيبيريا شرقي البلاد، حيث سبق أن أعلنت فيهما إضافة إلى جمهوريتي بورياتيا وياكوتيا المجاورتين حالة الطوارئ بسبب استمرار الحرائق.

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وكانت حرائق الغابات بحلول نهاية يوليو الماضي قد التهمت أكثر من 3 ملايين هكتار من غابات سيبيريا والشرق الأقصى الروسي، في تطور غير مسبوق بالمقارنة مع الحرائق التي تشهدها تلك المناطق كل سنة تقريبا، ما دفع الرئيس فلاديمير بوتين للتوجيه بإشراك 10 طائرات و10 مروحيات تابعة لوزارة الدفاع في إخماد الحرائق.

كما أوعز رئيس الوزراء دميتري مدفيديف للهيئات المختصة بالتحقيق للكشف عن أسباب الحرائق، علما أن السلطات الفدرالية الروسية تشتبه بأن تكون الحرائق طريقة لإخفاء القطع الجائر للأشجار.

المصدر: وكالات

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