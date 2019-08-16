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فوز السائقين العسكريين الروس بمسابقة " الألعاب العسكرية – 2019"

أخبار روسيا

فوز السائقين العسكريين الروس بمسابقة
وزارة الدفاع الروسية
صورة أرشيفية
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شغل المنتخب الروسي المرتبة الأولى في مسابقة السائقين العسكريين. واحتل الفريق الصيني المكانة الثانية في المسابقة وأتى بعدهما الفريق الفنزويلي.

وشارك في المسابقة 100 سائق عسكري يمثلون روسيا والصين وفنزويلا ومصر ولاوس وكذلك أول فريق روسي للسائقات العسكريات.

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وعلى سبيل المثال فإن الملازم، أناستاسيا سيريوغينا، شاركت في سباق رباعيات الدفع "واز – باتيوت" الروسية الصنع وسباق شاحنات "كاماز" مسجلة رقما قياسيا.

واستعرض المشاركون فن قيادة السيارات في الظروف المختلفة والتعامل مع مفاجآت ومشاكل الطرقات، والأراضي الوعرة الخالية من الطرق. 

واستخدم كل المشاركين، بمن فيهم الصينيون، السيارات الروسية الصنع.

يذكر أن الألعاب العسكرية الدولية -2019" جرت في الفترة ما بين 3 و17 أغسطس في 25 ميدانا عسكريا تدريبيا تابعا لحوالي 10 بلدان.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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