مهمة إنقاذ جوي شبه مستحيلة فوق موسكو..

شهدت سماء ضواحي موسكو أمس حادثة فريدة تمكن خلالها قائد طائرة ركاب من الهبوط اضطراريا بطائرة من طراز "إيرباص-321" في حقل للذرة بعد توقف محركيها إثر اشتعال النار بهما.

قائد الطائرة ومساعده نجحا في السيطرة على الطائرة المعطوبة وعلى متنها 226 شخصا في الأجواء خلال رحلة متجهة إلى مدينة سيمفيروبل، عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، وحالا دون سقوطها.

مهمة معجزة في حقل للذرة مهمة إنقاذ "جوي" مستحيلة في حقل للذرة! هذا ما حصل في روسيا اليوم! Posted by RT Arabic on Thursday, August 15, 2019

ووصف الكرملين الطيارين بالبطلين، حيث أدلى الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بتصريح أعرب فيه عن ارتياحه للنهاية السعيدة التي توجت الهبوط الاضطراري لطائرة الركاب الروسية فجر أمس في ضواحي موسكو.

وقال بيسكوف في هذا الصدد: "نجا ركاب الطائرة وأفراد طاقمها، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونهنئ الطيارين البطلين اللذين هبطا بالطائرة وأنقذا أرواح الركاب".

المصدر: RT