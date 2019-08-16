 
مباشر

الروس يفوزون بمسابقة "الإنزال البحري" العسكرية الدولية (فيديو)

أخبار روسيا

الروس يفوزون بمسابقة
Sputnik Vitaly Nevar
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9kb

فاز المنتخب الروسي لمشاة البحرية بمسابقة "الإنزال البحري" العسكرية الدولية التي أقيمت بمدينة كالينينغراد الروسية في إطار "الألعاب العسكرية الدولية – 2019".

إقرأ المزيد
شاهد.. مسابقة
شاهد.. مسابقة "كتيبة الصيانة" ضمن الألعاب العسكرية الدولية

وذلك بعد الفوز في سباق التتابع بمشاركة فرق المشاة البحرية من الصين وفنزويلا وإيران.

وقطعت ناقلات الأفراد المدرعة الروسية الصنع "بي تي إر - 82" مع أفراد الفرق على متنها 9 كيلومترات من الحواجز المختلفة حيث استعرضوا مهارتهم في إصابة الأهداف التدريبية واجتياز الموانع المائية وغيرها من الحواجز.

وشغل الفريق الروسي في سباق التتابع وفي المسابقة ككل المرتبة الأولى. أما الفريق الصيني فاحتل المكانة الثانية. وبعدهما الفريقان الإيراني والفنزويلي.

وكان الفريق الروسي قد فاز في وقت سابق بالمرحلة الأولى للمسابقة المسماة "سباق الحياة" حيث سجل رقما قياسيا جديدا بوقت 25 دقيقة و6 ثوان.

المصدر: فيستي. رو

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا