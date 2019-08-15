ترميم غواصة ذرية سرية روسية بعد الحريق

أفاد مصدر في الصناعة الحربية الروسية بأن غواصة "لوشاريك" الروسية التي اندلع الحريق فيها يوم 1 يوليو الماضي تخضع للإصلاح العام في الخريف المقبل.

وقال المصدر في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن مركز "زفيوزدوتشكا" لإصلاح السفن يتولى إصلاح الغواصة السرية المحترقة حيث يتم تبديل أجهزة الملاحة والأجهزة اللاسلكية الإلكترونية وأنظمة البقاء على قيد الحياة وغيرها من المعدات.

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فيما قال مصدر آخر إن بعض أجزاء جسم الغواصة المصنوعة من التيتانيوم ستستبدل بأجزاء جديدة.

يذكر أن غواصة "لوشاريك" هي غواصة ذرية روسية سرية لا تحمل أي أسلحة تخصص للعمل على عمق كبير جدا. ويبلغ طولها 60 مترا. وإنها قادرة على الغوص إلى عمق 6 كيلومترات. ولديها دواليب خاصة قابلة للطي تساعدها على السير في قاع البحر.

وصنع جسم الغواصة من سبائك التيتانيوم التي تتحمل ضغط الماء الكبير.

جدير بالذكر أن الحريق اشتعل داخل الغواصة يوم 1 يوليو الماضي أثناء عملها في قاع بحر بارنتس شمال روسيا، ما أودى بحياة 14 شخصا من ضباط البحرية الروسية.

وتعهد وزير الدفاع الروسي ، سيرغي شويغو، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد انتهاء التحقيق في ملابسات الحادثة بإصلاح الغواصة السرية بأسرع وقت ممكن.

المصدر: روسيسكايا غازيتا