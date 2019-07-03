شويغو في سيفيرومورسك لمتابعة التحقيق في حادث الغواصة

بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى مقر الأسطول الشمالي للاجتماع باللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث الحريق في الغواصة المخصصة للأبحاث العلمية .

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه من المقرر أن يستمع شويغو إلى قائد الأسطول الشمالي الأميرال، ألكسندر مويسيف، وذلك في إطار التحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع في الغواصة أمس الثلاثاء وأودى بحياة 14 من طاقمها.

واستمع الرئيس الروسي في وقت سابق إلى وزير الدفاع، للوقوف على حيثيات الحادث، وكلفه بالتوجه إلى مدينة سيفيرومورسك، حيث توجد الغواصة المنكوبة ومتابعة التحقيقات شخصيا، ومن ثم إبلاغ الرئيس بنتائج التحقيقات.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس الثلاثاء، بأن 14 بحارا لقوا مصرعهم، جراء حريق اندلع داخل غواصة مخصصة لدراسة أعماق المياه وقيعان البحار لصالح القوات البحرية الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية