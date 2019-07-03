 
مباشر

شويغو في سيفيرومورسك لمتابعة التحقيق في حادث الغواصة

أخبار روسيا

شويغو في سيفيرومورسك لمتابعة التحقيق في حادث الغواصة
Sputnik Sergey Mamontov
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2mt

بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل وزير الدفاع سيرغي شويغو إلى مقر الأسطول الشمالي للاجتماع باللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث الحريق في الغواصة المخصصة للأبحاث العلمية .

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه من المقرر أن يستمع شويغو إلى قائد الأسطول الشمالي الأميرال، ألكسندر مويسيف، وذلك في إطار التحقيق في أسباب الحريق الذي اندلع في الغواصة أمس الثلاثاء وأودى بحياة 14 من طاقمها.

واستمع الرئيس الروسي في وقت سابق إلى وزير الدفاع، للوقوف على حيثيات الحادث، وكلفه بالتوجه إلى مدينة سيفيرومورسك، حيث توجد الغواصة المنكوبة ومتابعة التحقيقات شخصيا، ومن ثم إبلاغ الرئيس بنتائج التحقيقات.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أمس الثلاثاء، بأن 14 بحارا لقوا مصرعهم، جراء حريق اندلع داخل غواصة مخصصة لدراسة أعماق المياه وقيعان البحار لصالح القوات البحرية الروسية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا