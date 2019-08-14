"إيرباص 350 - 900" تشارك بمعرض "ماكس – 2019" للطيران

أكدت لجنة تنظيم معرض "ماكس – 2019" الدولي للطيران الذي يقام نهاية أغسطس الجاري في ضواحي موسكو أن طائرة الركاب الأوروبية البعيدة المدى "A350-900" ستشارك في المعرض.

وقال ناطق باسم اللجنة إن الطائرة الاختبارية من هذا النوع ستصل المعرض باللون الكربوني، ما يشير إلى أن جسمها مصنوع من المواد المركبة، بما فيها الكربون.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن النموذج الاختباري MSN002 للطائرة تم تقديمه في معرض "ماكس – 2015" الدولي للطيران، لكنه لم يحمل على متنه آنذاك إلا أجهزة خاصة بإجراء اختبارات.

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أما النموذج الاختباري الحالي فهو عبارة عن طائرة ركاب حقيقية. ويمكن الاطلاع عليها مركونة في موقف الطائرات أو مشاهدة تحليقها على حد سواء.

ويعزو الخبراء عودة "A350-900" للمعرض إلى رغبة شركة "إيروفلوت" الروسية في شراء 28 طائرة من هذا الطراز.

يذكر أن طائرة الركاب الأوروبية "A350-900" التي تشتريها شركة "إيرفلوت" الروسية تتميز بثلاثة صالونات تتسع لـ316 راكبا وبمقدورها التحليق إلى مسافة 15 ألف كيلومتر.

وانطلقت مشتريات الطائرة عام 2015. ومنذ ذلك الحين باعت شركة "إيرباص" 266 طائرة من طراز "A350-900" و22 طائرة من طراز "A350 – 1000" التي بمقدورها نقل حتى 410 مسافرين مسافة 16 ألف كيلومتر.

المصدر: سلاح روسيا