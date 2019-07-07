السعودية تشيح بوجهها عن "بوينغ" وتعزز أسطولها بـ 100 طائرة "إيرباص"

أعلن طيران "أديل" السعودي أنه سيعزز أسطوله بـ50 طائرة جديدة من طراز "إيرباص" A320neo لتلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية محليا والبدء في التشغيل الدولي.

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وسيصل عدد الطائرات مطلع عام 2021 تنفيذا لاتفاقية أبرمتها المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية وشركة "إيرباص" في معرض باريس الجوي خلال يونيو المنصرم.

وتضمنت الاتفاقية شراء 100 طائرة من هذا الطراز ستذهب بالتساوي بين شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي وطيران "أديل" الاقتصادي التابع لها.

ويبلغ عدد طائرات أسطول طيران "أديل" حاليا 11 طائرة جميعها من طراز (A320)، وبوصول الطائرات الجديدة سيتضاعف عدد طائرات الأسطول عدة مرات لمواكبة الخطط التشغيلية للشركة وستكون جميعها من فئة الطائرات الأكثر انتشارا على مستوى العالم (A320).

وبدأ طيران "أديل" عملياته التشغيلية تزامنا مع احتفال المملكة باليوم الوطني السابع والثمانين عام 2017، وهو ذراع الطيران الاقتصادي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية ويعمل جنبا إلى جنب الشقيقة الكبرى الخطوط السعودية.

ويلاحظ تحول السعودية لشراء طائرات شركة "إيرباص" الأوروبية، وإشاحة وجهها عن "بيونغ" الأمريكية، بعد تعرض أحدث طراز من طائراتها من فئة "ماكس - 737" لكارثتين جويتين خلال أقل من عام أودتا بحياة مئات الركاب.

المصدر: "عكاظ"