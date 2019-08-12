روسيا تكرم أبطالها العلماء بعد وفاتهم في الانفجار

نشرت مؤسسة "روس آتوم" الروسية للطاقة الذرية أسماء موظفي المركز النووي الفدرالي الروسي الذين لقوا حتفهم عند انفجار وقع في مقاطعة أرخانغيلسك الروسية أثناء اختبار محرك نفاث.

وهم أليكسي فيوشين، يفغيني كوروتايف، فياتشيسلاف ليبشيف، سيرغي بيشوغين، فلاديسلاف يانوفسكي.

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ووصف بيان نشرته المؤسسة هؤلاء بأنهم أبطال المركز النووي ومدينة ساروف حيث يقع المركز وقال إنه تم ترشيحهم جميعا لنيل أوسمة الدولة.

يذكر أن انفجارا وقع الخميس 8 أغسطس في أحد ميادين التجارب التابعة لوزارة الدفاع في مقاطعة أرخانغيلسك بشمال روسيا، ما أدى لاندلاع حريق هائل. وذلك عند اختبار المحرك النفاث العامل بالوقود السائل.

وأعلنت مؤسسة "روس آتوم" فيما بعد أن 5 من موظفيها لقوا مصرعهم أثناء وقوع الحادثة. أما وزارة الدفاع الروسية فأكدت أن مستوى الإشعاعات في المنطقة لم يرتفع ويتفق مع مقاييس مسموح بها.

وقد أعلن في مدينة ساروف الروسية الحداد لمدة يومين على مقتل 5 مواطنين فيها. وفي بيان نشرته إدارة مدينة ساروف أن الأبطال لقوا مصرعهم عند أداء واجب ذي أهمية وطنية.

جدير بالذكر أن المركز النووي الفدرالي الروسي هو مؤسسة علمية تقنية كبيرة تابعة لشركة "روستيخ" الحكومية تتخصص في قضايا الدفاع والعلم والاقتصاد الوطني الروسي. ومن بين المهام التي أوكلت إليه ضمان فاعلية السلاح النووي الروسي.

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