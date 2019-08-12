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لجنة الرقابة الروسية تطالب "يوتيوب" بحظر نشر دعاية التظاهرات غير الشرعية

أخبار روسيا

لجنة الرقابة الروسية تطالب
Sputnik Sergey Mamontov
صورة أرشيفية
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طالبت لجنة "روس كوم نادزور" (لجنة الرقابة) الروسية من "يوتيوب" الكف عن الترويج للتظاهرات غير الشرعية وغير المنسقة مع السلطات.

وقد جاء ذلك في رسالة وجهتها اللجنة إلى شركة "غوغل" التي تعتبر "يوتيوب" ملكية لها.

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وحسب المعلومات المتوفرة لدى لجنة الرقابة فإن بعض المنظمات والقنوات تشتري آليات الدعاية وبصورة خاصة إنذارات فيديو تنشر معلومات عن التظاهرات غير الشرعية الرامية إلى إحباط الانتخابات الفدرالية والمحلية.

وأشارت لجنة الرقابة إلى أن تلك المواد الدعائية يتلقاها حتى أشخاص غير مشتركين في القنوات المذكورة.

وحذرت لجنة الرقابة شركة "غوغل" من التدخل في الشؤون الداخلية الروسية وعرقلة عملية الانتخابات الديمقراطية عن طريق التأثير العدائي. وأعلنت أنها ستضطر إلى اتخاذ خطوات مناسبة في حال رفض "غوغل" اتخاذ إجراءات للحيلولة دون نشر دعايات غير شرعية.

المصدر: نوفوستي

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