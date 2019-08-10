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مظاهرة احتجاجية مرخصة في موسكو

أخبار روسيا

مظاهرة احتجاجية مرخصة في موسكو
Reuters
مظاهرة احتجاجية مرخصة في موسكو
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تجري وسط العاصمة موسكو، اليوم السبت، مظاهرة معارضة مرخصة احتجاجا على "إقصاء عدد من المرشحين المستقلين من انتخابات المجلس البلدي للعاصمة".

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وأصدرت سلطات موسكو ترخيصا بتنظيم مظاهرتين اليوم وغدا في شارع الأكاديمي ساخاروف لا يتجاوز عدد المشاركين في كل من هما 100 ألف شخص، غير أن منظمي الاحتجاجات قرروا عدم إجراء أي حملات غدا.

ونفت وزارة الداخلية الروسية اتهامات موجهة إليها من قبل منظمي المظاهرة ومشاركين فيها بإعاقة وصول المواطنين إلى منطقة آمنة مخصصة لتنظيم الحملة الاحتجاجية، موضحة أن الحديث يدور عن "عمليات تفتيش تجرى حصرا بهدف ضمان الأمن، وتم إبلاغ منظمي الحملة مسبقا بشأن هذه الإجراءات وضرورة ضمان وصول المشاركين في الحملة إلى المكان بشكل مبكر".

وكانت العاصمة قد شهدت مظاهرات غير مرخصة في الآونة الأخيرة على خلفية تساؤلات تشوب عملية تسجيل المرشحين لانتخابات المجلس المحلي.

المصدر: نوفوستي

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