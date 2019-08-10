ظهور "سمكة تنبئ بقدوم الكوارث" في روسيا!

تفاجأ سكان إقليم بريموريه الروسي مؤخرا بظهور نوع نادر من أسماك "ملك الرنجة"، التي تصفها الأساطير بأنها تنذر بقدوم الكوارث الطبيعية كالتسونامي والأعاصير.

وتبعا للمعلومات فإن بعض المصطافين وسكان خليج "نازيموف" في إقليم بريموريه الروسي فوجئوا في الـ 5 من أغسطس الجاري بظهور أسماك كبيرة وطويلة غريبة الشكل عند شواطئ الخليج.

وقال أحد شهود العيان، فلاديمير تاراسوف: "في ذلك اليوم لم يجرؤ أحد في البداية على الاقتراب من الشاطئ بعد ظهور تلك الأسماك الغريبة، لم نكن نعلم ما إذا كانت سامة أم لا، كانت هناك فتاة صغيرة تسبح بالقرب من الشاطئ فبدأت بالصراخ فجأة(شيء رهيب)، سارعت نحوها لأرى سمكة غريبة، أمسكت السمكة من ذيلها وأبعدتها عن الناس".

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وأضاف "لقد كانت سمكة غريبة الشكل، عيونها تتحرك وكأنها كانت تراقبنا، ركض الناس ليتفرجوا عليها وعلى شاربها الأحمر الذي يبلغ طوله 70 سم تقريبا.. كانت طويلة جدا وتزن حوالي 6 كلغ، شكلها يشبه أسماك الرنجة نوعا ما، لكنها لا تملك أسنانا، وذيلها طويل يشبه السيف".

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ويقول بعض علماء الأحياء إن هذا النوع من الأسماك يعيش في المياه الدافئة والمعتدلة في المحيط الهادئ والمحيطين الأطلسي والهندي، لكنها أول مرة تظهر على تلك الشواطئ الروسية، وربما قد تكون قد أتت مع بعض التيارات المائية الدافئة.

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ويطلق على هذه الأسماك لقب "ملك الرنجة" بسبب زعنفتها الكبيرة على الرأس، والتي تشبه التاج نوعا ما، أما طول هذه الأسماك فيصل إلى 10 أمتار أحيانا، وقد يصل وزنها إلى 250 كلغ.

المصدر: نوفوستي