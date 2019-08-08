تدشين معمل إصلاح السفن الروسية في طرطوس

يشهد ميناء طرطوس السوري نهاية أغسطس الجاري تدشين مشروع معمل إصلاح السفن التابع لأسطول البحر الأسود الروسي.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية التي قالت إن المعمل سيتوزع في مركز التأمين المادي التقني الروسي التابع للبحرية الروسية في طرطوس.

وقال مصدر لوكالة "تاس" في صناعة السفن الروسية إن البحرية اشترت أحدث الأجهزة والمعدات وأرسلتها إلى المعمل في طرطوس.

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وأعادت "تاس" إلى الأذهان أن اتفاقية نشر مركز التأمين المادي التقني في طرطوس وقعت عام 2019 بين السلطتين الروسية والسورية لمدة 49 عاما. وبموجب تلك الاتفاقية فإن 11 سفينة، بما فيها تلك التي تحمل المحركات النووية يمكن أن ترابط في المركز. كما تقضي الاتفاقية بإمكانية توسيع القدرات الإنتاجية للقاعدة البحرية.

بينما أشارت وكالة "تاس" إلى أنها لا تمتلك تأكيدا رسميا على نشر معمل إصلاح السفن في ميناء طرطوس.

المصدر:فيستي. رو