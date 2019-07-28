الاستعراض البحري بمناسبة يوم الأسطول الروسي في طرطوس

جرى في ميناء طرطوس السوري، بمناسبة يوم الأسطول الروسي، استعراض للسفن الحربية وسفن الدعم التي تدخل ضمن المجموعة الدائمة للأسطول الروسي في البحر المتوسط.

وشاركت في الاستعراض الغواصة "ستاري أوسكول" والفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" وسفينة الحراسة "بيتليفي" والسفينتان الصاروخيتان الصغيرتان "فيليكي أوستيوغ" و"أوغليتش" وغيرها.

وشاركت في الجزء الجوي من الاستعراض القاذفات "سو-24 أم"، والمقاتلات "سو-34" و"سو-35"، والمروحيات "مي- " و"مي-35". وقامت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية بالتحليق فوق مياه ميناء طرطوس.

هذا وجرت على متن الفرقاطة "الأميرال غريغوروفيتش" بمناسبة يوم الأسطول الروسي مراسم منح الجوائز لبحارة السفن الحربية لنجاحاتهم في تنفيذ المهام العسكرية في البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن ينتهي الاستعراض بعرض قدرات السفن الروسية الحديثة ومهارة طواقمها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية