غواصون عسكريون روس يكسبون مسابقة في الخليج

فاز الغواصون العسكريون الروس في مسابقة "إنقاذ الغريق" التي تقام في جزيرة "كيش بالخليج.

وذلك في إطار "الألعاب العسكرية الدولية -2019" التي تجري في ميادين التدريب التابعة لـ10 بلدان.

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وحطم الغواصون الروس في المسابقة رقما قياسيا حيث قاموا بانتشال زميلهم من قاع البحر خلال أقل من دقيقة واحدة.

وأما مسابقة "الغوص" التي أقيمت في ميدان التدريب الإيراني نفسه فشهدت اجتياز الموانع تحت الماء حيث رفع المشاركون القنابل من قاع البحر وقصوا شبكات حديدية وكوابل ممدودة هناك.

يذكر أن مسابقة الغواصين العسكريين "الغوص" تقام في الفترة ما بين 3 و 13 أغسطس في إيران حيث تشارك فيها فرق من روسيا وإيران وفنزويلا والصين وسوريا.

أما متنزه "باتريوت" ( الوطني) بضواحي روسيا فشهد يوم 7 أغسطس انطلاق مسابقة رجال الشرطة العسكرية "حراس الأمن" التي تشارك فيها فرق رجال الشرطة من روسيا وإيران وأرمينيا.

المصدر: زفيزدا