روسيا تكشف عن "طائراتها الصامتة" قريبا

ذكر موقع "إزفيستيا" أن روسيا ستستعرض نوعا جديدا من الطائرات المدنية المتطورة الصغيرة خلال معرض "ماكس-2019" الذي سيعقد قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائرات الجديدة ستأتي كنسخة معدلة عن طائرات Sigma-4 الصغيرة الشهيرة، وستزود بمحركات كهروهيدروجينية تجعلها قادرة على العمل بمعدل ضوضاء منخفض جدا، وتقلل من معدلات انبعاث الغازات الضارة الصادرة عنها لتجعلها وسيلة نقل صديقة للبيئة.

وسيبلغ طول هذه الطائرات 6.2 م، وباع جناحيها 9.8 م، وستزود بقمرة تتسع لراكبين، ومعدات تساعدها على الإقلاع من الأرض ومن على سطح الماء، ونقل حمولات تصل إلى 600 كلغ، والطيران بسرعة 300 كلم/ساعة.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الطائرات من أفضل الوسائط المستخدمة في التنقل الجوي للمسافات القريبة، ووسيلة فعالة لمراقبة الغابات والغطاء النباتي، وأداة يعتمد عليها المزارعون في رش المبيدات على مزروعاتهم.

المصدر: إزفيستيا