مشاة البحرية من 5 بلدان يتسابقون في كالينينغراد الروسية

انطلقت بمقاطعة كالينينغراد في أقصى غرب روسيا مسابقة "الإنزال البحري"، في إطار الألعاب العسكرية الدولية – 2019 التي تجري حاليا في ميادين التدريب التابعة لـ10 دول، بما فيها روسيا.

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وتشارك في المسابقة، التي انطلقت أمس الاثنين في ميدان التدريب "خميليفكا"، فرق مشاة البحرية التابعة لروسيا وإيران والصين وفنزويلا.

وقال حكم مسابقة "الإنزال البحري" إن "القبعات السوداء" (مشاة البحرية) للبلدان الأربعة تسابقوا أولا في اجتياز مختلف الموانع التي يبلغ طولها 10 كيلومترات. ومن بينها الخنادق والحفر وحقول الألغام والجدران العالية وأنقاض المباني والمنشآت وغيرها.

وفاز الفريق الروسي في المرحلة الأولى للمسابقة "اجتياز الموانع". واحتل المنتخب الصيني المرتبة الثانية.

أما المرحلة الثانية للمسابقة فستجري يوم 8 أغسطس حيث سيتوجب على المشاركين استعراض مهارتهم في قيادة المعدات الحربية والرمي من السلاح الخفيف والثقيل والتحكم في المدافع الأوتوماتيكية عيار 30 ملم.

يذكر أن الفريق الصيني استطاع عام 2018 الفوز في مسابقة "الإنزال البحري". وقال رئيس المنتخب الروسي للمشاة البحرية ، نيقولاي ساتيلغانوف" إن زملاءه يعتزمون العام الجاري الاستحواذ على شهادة الفوز في المسابقة من المنتخب الصيني القوي.

المصدر: فيستي. رو