شركة روسية تكشف عن مواصفات صاروخ موجه جوي حديث

كشفت شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية " الروسية عن مواصفات رئيسية لصاروخ "غروم" الجوي الموجه الحديث.

وقال ناطق باسم الشركة في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن اختبار الصاروخ قد انتهى وإنه سيسلم قريبا للقوات الجوية والفضائية الروسية، حيث سيستخدم في مختلف الطائرات الحربية، بما فيها مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس. وأوضح أن الصاروخ يمكن أن يوضع داخل الطائرة أو يثبت بجناحيها.

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وهناك نموذجان للصاروخ "جو - أرض" وهما "غروم إي 1" الموجه و"غروم إي2" الحائم. ويستخدم كلا النموذجين لتدمير الأهداف البرية المحمية جيدا بإحداثياتها المعلومة مسبقا.

ويمكن إطلاق صاروخ "غروم إي1" من مسافة تتراوح بين 10 كيلومترات و120 كيلومترا " ومن ارتفاع يتراوح بين 500 متر و12 كيلومترا. وأما سرعة الطائرة الحاملة للصاروخ فيمكن أن تتراوح بين 140 و445 مترا في الثانية. وبلغ وزن رأسه القتالية شديدة الانفجار 315 كيلوغراما. ويمكن تعديل تحليق الصاروخ باعتماد نظامي"جي بي إس" و"غلوناس" للملاحة الفضائية.

أما وزن الرأس القتالية لصاروخ "غروم إي2" فيبلغ 480 كيلوغراما وذلك لغياب محرك حلت محله المتفجرات الإضافية. ويتراوح مدى إطلاق الصاروخ بين 15 و50 كيلومترا وذلك من ارتفاع يعادل ارتفاع إطلاق صاروخ "غروم إي 1" الموجه.

المصدر: روسيسكايا غازيتا