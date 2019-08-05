إعلان حال الطوارئ قرب كراسنويارسك الروسية بعد حريق ضخم في مستودع للذخيرة

أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ في منطقة أتشينسكي، بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا إثر اندلاع حريق ضخم بمستودع للذخيرة، تبعته انفجارات قوية.

وأفادت حكومة إقليم كراسنويارسك بأن الحريق اندلع وبدأت الانفجارات في مستودع الذخيرة عند الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي( الساعة 13:00 بتوقيت موسكو)، وتجري عملية إجلاء سكان القرى المجاورة إلى أماكن أمنة. وأشارت مصادر طبية محلية إلى وجود 8 مصابين.

وقالت سلطات مدينة أتشينسك، إنه تم إجلاء أكثر من ألف شخص من المدينة، وأن عملية الإجلاء ستتواصل خلال الليل.

وتفيد المعلومات الأولية المتوفرة، بأن سبب الحريق يعود إلى انفجار قذيفة في مستودع الذخيرة.

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من جانبها، دعت إدارة مدينة أتشينسك السكان إلى التزام الهدوء، وعدم الاقتراب من الوحدة العسكرية رقم 74008، حيث وقع الحادث.

وذكرت وكالة "تاس"، أن الحريق شب في مستودع لتدوير وتدمير الذخيرة المنتهية الصلاحية. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للذخيرة الموجودة هناك، يصل إلى 40 ألف قطعة، غالبيتها من قذائف المدفعية.

المصدر: وكالات