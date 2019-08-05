سلسلة انفجارات في وحدة عسكرية بإقليم كراسنويارسك الروسي

وقعت عدة انفجارات واندلع حريق، داخل وحدة عسكرية في منطقة أتشينسكي، بإقليم كراسنويارسك في سيبيريا. ونقلت مصادر طبية روسية، أن 4 أشخاص أصيبوا بجروح وحروق.

وقال مصدر في مديرية الطوارئ المحلية، إن قيادات كل المؤسسات ذات العلاقة، توجهت إلى مكان الحادث.

وتفيد المعلومات الأولية المتوفرة، بأن انفجار قذيفة، تسبب باندلاع حريق في مستودع للذخيرة.

من جانبها، دعت إدارة مدينة أتشينسكي السكان إلى التزام الهدوء، وعدم الاقتراب من الوحدة العسكرية رقم 74008، حيث وقع الحادث.

في ذات الوقت، قالت وكالة "إنترفاكس"، إن السلطات باشرت بإجلاء سكان قرية "كامينكا" القريبة من الوحدة العسكرية.

وذكرت وكالة "تاس"، أن الحريق شب في مستودع لتدوير وتصفية الذخيرة. وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للذخيرة الموجودة هناك، يصل إلى 40 ألف قطعة، غالبيتها من قذائف المدفعية.

ولم ترد بعد أية تفاصيل رسمية عن الحادث، ولا عن الخسائر المادية والبشرية.

المصدر: وكالات