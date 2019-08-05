كشف السبب الرئيس لحرائق سيبيريا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن نتائج التحقيقات بينت أن سبب اندلاع الحرائق في غابات سيبيريا هو عدم الحيطة والحذر خلال التعامل مع النار.

وفقا لممثل الوزارة، بينت نتائج الاستطلاع الجوي أن معظم بؤر النار قريبة من الطرق العامة، "وهذا يعطينا الحق في افتراض أن السبب الرئيس لاندلاع هذه الحرائق هو عدم أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع النار".

كما أشار ممثل الوزارة، إلى أن العسكريين تمكنوا خلال الأسبوع المنصرم من تقليص مساحة الحرائق بنسبة 25% ، أي بمقدار مليون هكتار. حاليا تبلغ مساحة الحرائق النشطة زهاء 57 ألف هكتار، يعمل على إخمادها أكثر من 4 آلاف شخص و400 وحدة آلية.

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وكان يعتقد سابقا أن السبب الرئيس لهذه الحرائق هو ارتفاع درجات الحرارة والجفاف وعدم هطول الأمطار والرعد. وربط الانتشار السريع للحرائق بعدم أخذ التدابير اللازمة والكاملة لإخمادها بسرعة.

تقدر الخسائر الناتجة عن الحرائق التي نشبت خلال النصف الأول من عام 2019 بـ 2.4 مليار روبل

(الدولار الأمريكي= 64.8 روبل)

المصدر: لينتا. رو