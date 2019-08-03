انطلاق اختبار مدرعة روسية حديثة

ينطلق يوم 5 أغسطس برنامج الاختبارات التمهيدية لنماذج تجريبية من مدرعة "أتليت" الروسية الحديثة.

وقال مدير عام الشركة الصناعية العسكرية الروسية، ألكسندر كراسوفسكي، إن الاختبارات ستجري في مراكز تجربة المركبات والمدرعات التابعة لوزارة الدفاع الروسية في مدن دميروف وبرونيتسا وكوبينكا.

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وأوضح أن الاختبارات تقضي بتنفيذ العربات المدرعة لبضع مهام مخطط لها مسبقا. ومن بينها قطع آلاف الكيلومترات من مختلف الطرق والأراضي الخالية، وذلك بمقطورة تزن 2.5 طن واستعراض قدرتها على العمل في ظروف الحرارة المنخفضة والعالية جدا وإظهار قدرتها على عبور الموانع المائية.

وقال كراسوفسكي، إن منتجي العربة يجب أن يكونوا واثقين قبل أن يسلموا العربة للجيش بأنها قادرة على حماية الجنود الذين تحملهم في ظروف القتال الحقيقي. لذلك يتم تعريض العربة للقصف وانفجارات الألغام.

يذكر أن عربة "أتليت" المدرعة المدولبة المخصصة لنقل الأفراد والمقطورات بالمعدات الحربية كشف عنها لأول مرة في منتدى الجيش – 2019".

المصدر: روسيسكايا غازيتا