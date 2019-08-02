المظليون الروس يحتفلون بعيدهم

يحتفل سلاح المظليين الروسي في 2 أغسطس من كل عام بيوم المظليين، الذي يعتبر من أكثر الأعياد والمناسبات العسكرية شعبية في البلاد.

وبدأت الاحتفالات بوضع إكليل من الزهور على تمثال مؤسس سلاح المظليين الروسي ("أب المظليين" كما يسميه الجنود والضباط)، فاسيلي مارغيلوف، في موسكو، ثم أقيمت مراسم وضع أكاليل الزهور على تمثال الشهداء من المظليين في ساحة سوفوروف.

Sputnik Mikhail Voskresensky

وأقيمت في هذا اليوم مراسم وفعاليات تذكارية في مقابر موسكو حيث دفن قدامى المحاربين.

ثم انتقلت الاحتفالات إلى الساحة الحمراء حيث أقيم عرض عسكري بمشاركة أفراد وحدات المظليين، ثم قدمت الفرقة الموسيقية التابعة لسلاح المظليين عروضها.

Sputnik Vitaly Melnikov

أما قاعة "كروكوس سيتي خول" الموسيقية في ضواحي موسكو فشهدت مساء يوم 2 أغسطس حفلة موسيقية بمشاركة فرقة "القبعات الزرقاء" الأسطورية والفنان، دينيس ميدانوف.

وأقيم في كنائس مدينة ريازان الروسية التي تعد موطنا للمظليين الروس القداس إحياء لذكرى المظليين الشهداء.

وجرت العادة أن يجتمع كل من خدم في سلاح المظليين في متنزه غوركي حيث يستحمون في النوافير. وفي هذا السياق أعلن ناطق باسم بلدية موسكو أن كل النوافير في موسكو ستبقى تعمل رغم الطقس السيئ.

المصدر: لايف