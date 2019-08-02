 
مباشر

الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على قطعة عسكرية في روسيا

أخبار روسيا

الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على قطعة عسكرية في روسيا
Sputnik
الأمن الروسي يحبط هجوما إرهابيا على قطعة عسكرية في روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m7fr

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الجمعة أنه تمكن من إحباط نشاط خلية إرهابية خطط عناصرها لهجوم إرهابي على قطعة عسكرية.

وقالت إدارة الأمن الفدرالي في مقاطعة فلاديمير شمال شرقي موسكو، إنها أحبطت نشاط الخلية الإرهابية بالتعاون مع الأجهزة الرديفة من مقاطعة ريازان المجاورة.

وأضافت، أن أعضاء الخلية الإرهابية خططوا لهجوم على القطعة العسكرية من أجل الاستيلاء على أسلحة وذخيرة، مشيرة إلى أن الخلية كان يقودها أحد سكان مقاطعة فلاديمير من مواليد 1999.

ولم يكشف الأمن الفدرالي عن موقع القطعة العسكرية التي خطط لمهاجمتها أو عدد أعضاء الخلية الإرهابية، واكتفى بالإشارة إلى أنه تم القبض على جميع عناصرها ووجهت إليهم اتهامات بالإرهاب.

المصدر: "إنترفاكس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا