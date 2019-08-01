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العثور على قطع أثرية في وسط موسكو

أخبار روسيا

العثور على قطع أثرية في وسط موسكو
official site of the Moscow Mayor
اكتشاف قطع أثرية وسط موسكو
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أعلن الموقع الرسمي لعمدة موسكو، أن علماء الآثار عثروا خلال عمليات الحفر وسط العاصمة، على آثار ورشة سبك للمعادن يعود تاريخها إلى القرنين 17-18 .

وجاء في بيان "عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر الجارية على مقربة من شارع سريتينكا، على آثار ورشة سباكة غير كبيرة، تعود إلى أواخر القرن السابع عشر - أوائل القرن الثامن عشر. وقد وجد فيها الخبراء أجزاء خزان مياه خشبي كبير، وكذلك أدوات لممارسة حرفة السباكة".

العثور على قطع أثرية في وسط موسكو
official site of the Moscow Mayor
بعض القطع الأثرية التي عثر عليها وسط موسكو

ووفقا لرئيس قسم التراث الثقافي أليكسي يميليانوف، كانت موسكو في القرنين 17 -18 مركزا رئيسيا للحرف اليدوية، حيث كانت حرفة سبك النحاس إحدى الحرف الأكثر شيوعا. وهذا ما تؤكده القطع الأثرية التي عثر عليها الآن.

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تم إنشاء شارع سريتينكا الذي عثر على مقربة منه على القطع الأثرية في القرن الثاني عشر، حيث كان يربط موسكو بدير الثالوث المقدس للقديس سيرجيوس الواقع في بلدة سيرغييف بوساد على بعد 70 كيلومتر شمال- شرق موسكو. وكانت تنتشر على هذا الشارع في القرنين 14-17 محلات التجار والحرفيين وعاش في البيوت الواقعة عليه مختلف الحرفيين مثل النجارين والسباكين وغيرهم. ومنذ القرن الثامن عشر أصبح هذا الشارع وأزقته مكانا لسكن التجار.

المصدر: نوفوستي

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