شركة روسية بصدد إنتاج رشاش بالمواسير البديلة

حصل معهد الآليات الدقيقة الروسي للبحوث العلمية على شهادة براءة الاختراع لسلاح ناري يمكن أن تستبدل فيه مكوناته وفقا لأنواع الطلقة التي يعتمدها المستخدم.

وتتيح البندقية الآلية التي صار ينتجها المعهد فرصة لاستخدام مختلف العيارات، وذلك عن طريق استبدال الماسورة وآلية الضرب والمغلاق والمخزن. وعلاوة على ذلك فقد تم تبسيط عملية تجميع أجزاء البندقية.

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وقال ناطق باسم الشركة، إن مثل هذا السلاح متاح للصيادين الذين يواجهون مشاكل في الحصول على تراخيص باستخدام مختلف أنواع أسلحة الصيد والذخائر وفقا لأنواع الحيوانات البرية التي يصطادونها. وبعد شراء الرشاش المسمى بـ رشاش "ليغو" الذي تنتجه الشركة يمكن أن يغيروا مكوناته بسهولة دون استخدام أية عدة أو أدوات مساعدة.

وقال الناطق إن المصممين الروس أخذوا بالحسبان سلبيات سجلت على مثيلات أجنبية لرشاش "ليغو" الروسي.

وعلى سبيل المثال فهناك بندقية الصيد شبه الآلية الألمانية Mauster M03 التي يزيد وزنها كثيرا عن وزن رشاش "ليغو" ويمنع مخزنها من تقصير طول الماسورة لتوزع المخزن في أسفل البندقية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا