فيديو لاستخدام قاذف القنابل الحرارية الروسي الصنع

انتشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت، يظهر إطلاق قنابل حرارية من قاذف القنابل اليدوي، الذي تستخدمه القوات الخاصة الروسية.

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ويستخدم قاذف القنابل "غي إم–94" في مكافحة الإرهابيين داخل المنشآت وخرجها، ويستخدم أنواع مختلفة من القنابل، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار، وقنابل الشظايا، والقنابل الحارقة، والمسيلة للدموع، وقنابل الدخان وغيرها.

فيما تعتبر القنابل الحرارية، التي يمكن مقارنتها بقذائف قاذف اللهب، من مميزات قاذف القنابل "غي إم–94"، الذي يستخدمه بشكل أساسي أفراد القوات الخاصة.

ويبلغ مدى قاذف القنابل ما بين 10 أمتار و500 متر، بمسار باليستي، بينما يتسع مخزنه لـ 3 قنابل، الذي يتوزع في قسم الماسورة ويبقى ثابتا أثناء الرمي، أما أخمصه فهو قابل للطي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا