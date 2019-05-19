معرض "ميليكس – 2019 " في مينسك كشف عن قاذف قنابل جديد

كشف في معرض "ميليكس – 2019 " للأسلحة، الذي اختتم أعماله في مينسك، عن قاذف قنابل بيلاروسي جديد تم تصميمه على أساس قاذف القنابل الأوتوماتيكي " الروسي الصنع "باريشيف".

ويتميز النموذج البيلاروسي بذخائر قوية وجهاز تسديد تلفزيوني يمكّن الرامي من إطلاق النار ليلا ونهارا وفي ظروف الرؤية المحدودة مثل الضباب والغبار والعاصفة الرملية.

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ويستخدم النموذج الجديد ذخائر قاذف القنابل الأوتوماتيكي " آ غي إس – 17" الروسي الصنع عيار 30 ملم.

أما وجود الجهاز الليزري لدلالة الهدف وجهاز التسديد البصري فيسمح بتدمير الهدف بطلقة أولى على مدى 1200 متر.

كما يسمح قاذف القنابل بإطلاق النار يدويا برشقات، الأمر الذي أصبح ممكنا بفضل تصميم خاص للمغلاق خفض بمقدار 3 أضعاف من قوة الارتداد.

ويتزود قاذف القنابل بمخزن يتسع لـ6 قنابل أو شريط يتسع لـ29 ذخيرة.

المصدر: سلاح روسيا