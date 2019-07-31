نبذة عن تاريخ تصميم أسطورة الطيران المدني السوفيتي "إيل – 18"

قامت طائرة الركاب رباعية محركات التربو من طراز "إيل – 18" في يوليو عام 1957 بأول رحلة جوية لها من موسكو إلى القاعدة الجوية في مدينة "جوكوفسكي" السوفيتية.

وذلك بعد مرور عام واحد فقط من إقرار مشروعها التصميمي. إلا أن تلك الطائرة أصبحت مع مرور الوقت من أكثر طائرات الركاب السوفيتية أمانا ومتانة وأطولها عمرا.

إقرأ المزيد

وكان أول نموذج من "إيل – 18" المزودة بالمحركات المكبسية قد صمم عام 1946، لكن التطور السريع للطيران المدني طرح مهمة تصميم طائرة كبيرة وسريعة لا يزيد سعر تذكرتها عن سعر تذكرة القطار، لذلك اتخذ كبير المصممين، أندريه توبوليف، تزويد طائرته بـ 4 محركات تربو.

وتم إقرار المشروع التصميمي للطائرة عام 1956، وشهد عام 1957 أول تحليق تجريبي للطائرة، التي أصبحت فيما بعد طائرة ركاب تمتلك مواصفات تقنية ممتازة، وتتسع لـ 75 راكبا، وذلك بعد تجربتها في معهد موسكو للديناميكا الجوية والمائية (تساغي).

وقامت الطائرة منذ تصميمها بعدد هائل من الرحلات الجوية الداخلية والدولية، وأنتجت لعدد من الأغراض، واختلفت تلك النماذج بأجهزة الملاحة والقيادة وظروف الراحة. واستخدمت كطائرات للدوريات الجوية وطائرات الشحن والطائرات الحربية وغيرها وحتى كان من بينها الطائرات المخصصة للرحلات الجوية إلى قارة القطب الجنوبي.

وظلت "إيل–18" ضمن أسطولي الطيران المدني والعسكري السوفيتيين من عام 1959 وحتى عام 1979، حيث حطمت 20 رقما قياسيا عالميا من حيث مدى التحليق وارتفاعه. وانتج منها خلال تلك الفترة 700 طائرة.

المصدر: سلاح روسيا