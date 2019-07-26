البرلمان الروسي يبرم اتفاقية استخدام نظامي الملاحة "غلوناس" الروسي و"بيدو" الصيني

أبرم مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي) يوم 26 يوليو اتفاقية التعاون في مجال استخدام نظامي الملاحة "غلوناس" الروسي و"بيدو" الصيني لأغراض سلمية.

وتقضي الاتفاقية بنشر عناصر النظامين في الأراضي الروسية والصينية.

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يذكر أن الاتفاقية وقعت في 7 نوفمبر في بكين بغية ضمان تداخل نظامي الملاحة الروسي والصيني. والتزم الجانبان وفقا للاتفاقية بنشر محطات القياس التابعة لـ"غلوناس" في الأراضي الصينية ونشر عناصر نظام "بيدو" الصيني في الأراضي الروسية.

واتفق الجانبان أيضا على إنتاج أجهزة الملاحة الجوية المدنية المستخدمة لهذين النظامين وتطبيق المقاييس الدولية المشتركة.

وتنظم الاتفاقية مسائل حقوق الملكية الذهنية المحفوظة في أراضي كلا الدولتين وتحريرها من الرسوم الجمركية.

ووصف رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد تلك الاتفاقية بأنها خطوة أخرى على طريق الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين الدولتين.

المصدر: تاس