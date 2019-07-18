منافس GPS الأوروبي يعاني من مشكلات جدية

ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن منظومة Galileo الأوروبية للملاحة الفضائية، والتي طورت لتنافس منظومة GPS، تعاني من مشكلات جدية في عملها.

وتبعا للمواقع فإن مشكلات تقنية بدأت منذ مدة تتسبب بتعطل الاتصالات ما بين الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية لمنظومة Galileo، ومعظم الأقمار باتت عاجزة عن إرسال إشاراتها إلى الأرض.

كما باتت المنظومة عاجزة عن تقديم البيانات الملاحية الدقيقة للهواتف الذكية التي زودت بها، ما تسبب بإزعاج مستخدمي أكثر من 30 طرازا لتلك الأجهزة.

وأوضح مراقبون أن الوكالة الفضائية الأوروبية تسعى لمعالجتها بأسرع وقت ممكن، وأن أصحاب الهواتف الذكية لن يعانوا من غياب منظومات الملاحة في هواتفهم بشكل كامل، كون معظم الهواتف مزودة بأنظمة GPS، ويمكنها التحول إليها في حال غياب الأنظمة الأخرى.

ومنظومة Galileo هي منظومة ملاحة فضائية تعتمد على الأقمار الصناعية، طورها الاتحاد الأوروبي لتنافس منظومتي GPS الأمريكية وGlonass الروسية.

وبالرغم من أنها ما تزال في مراحلها التجريبية إلّا أنها تضم 22 قمرا صناعيا عاملا في الفضاء، وقمرين في طور التجربة، ومن المفترض أن ينضم إليها 12 قمرا إضافيا مع حلول 2020.

المصدر: وكالات