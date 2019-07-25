معركة الدبابات بمشاركة "أبرامز" و"تي - 72" في بولندا

شهدت منطقة سوفالك البولندية الحدودية محاكاة ضخمة لمعركة الدبابات التي شاركت فيها وحدات الدبابات التابعة لحلف الناتو.

وشاركت فيها من جانب واحد عربات المشاة القتالية السوفيتية الصنع "بي إم بي – 1" ودبابات "ليوبارد" الألمانية ودبابات PT-91 Twardy البولندية التي تعد نسخا أنتجت بترخيص من دبابات "تي – 72 إم 1" السوفيتية.

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أما الجانب الآخر فمثلته مدرعات Bradle ودبابات M1 Abrams الأمريكية.

وأفاد ناطق باسم قيادة حلف الناتو في بولندا بأن معركة الدبابات التي جرت بالقرب من قرية بيموفو بيسكي البولندية شارك فيها إلى جانب الوحدات العسكرية البولندية العسكريون الأمريكيون والكرواتيون والرومانيون والبريطانيون. أما عدد الدبابات والمدرعات المشاركة في المعركة فبلغ 30 قطعة مدرعة.

وبدأت المسرحية العسكرية بهجمة شنها اللواء الميكانيكي البولندي الـ15 بدباباته "تي – 72 " و"ليوبارد" ومدرعاته "بي إم بي – 1"، ثم وجهت دبابات "أبرامز" الأمريكية الثقيلة ضربة مضادة حيث أسندتها جوا مروحيات Hind الضاربة التي تعد نسخا مطورة من مروحيات "مي – 35 بي" الروسية الصنع.

ويرى الخبراء أن تلك المسرحية العسكرية، في حقيقة الأمر، محاولة للاقتداء بفعاليات مثل بياتلون الدبابات المتمثلة في إطار الألعاب العسكرية الروسية التي ازدادت شعبيتها في الآونة الأخيرة في العالم بأسره.

المصدر: روسيسكايا غازيتا