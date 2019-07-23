روسيا والصين وأوروبا اتفقت على إنشاء محطة قمرية

أفادت وكالة "شنخوا" الصينية يوم 22 يوليو بأن الإدارة الفضائية الصينية القومية اتفقت مع روسيا والاتحاد الأوروبي على وضع مشروع مشترك من شأنه إنشاء محطة علمية على سطح القمر.

وقال رئيس الإدارة الفضائية الصينية أو جانهوا ،إن الأطراف الثلاثة ستبحث قريبا مهام يتولاها كل طرف وستقوم بتنسيق التفاصيل التصميمية للمشروع المشترك.

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وقال ناطق باسم مركز البحوث القمرية في الإدارة الفضائية الصينية إن الخبراء الروس والصينيين والأوروبيين سيصوغون بعد عامين نسخة نهائية للوثيقة التقنية ليطلعوا لجنة التنسيق الحكومية الأوروبية الصينية الروسية المشتركة عليها.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ،دميتري روغوزين، كان قد اقترح في وقت سابق، خلال عقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي على الشركاء الصينيين التعاون في مجال إنشاء قاعدة قمرية واستشعار الأرض عن بعد وأقرت روسيا والصين الأسبوع الماضي خارطة الطريق فيما يتعلق بإنشاء المحطة العلمية القمرية المشتركة.

المصدر: تاس