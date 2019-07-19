عملية ترميم تمثال " الوطن الأم" في فولغوغراد الروسية تسير على قدم وساق

شهد أهالي مدينة فولغوغراد (ستالينغراد سابقا) وضيوفها وسياحها صباح يوم 18 يوليو منظرا غريبا حيث ارتدى التمثال صقالة البناء المكونة من 30 طابقا.

وحاول السياح تصوير التمثال العظيم المغطى بصقالة البناء التي تشبه شبكة العنكبوت الحديدية.

متحف معركة ستالينغراد

وتغطي تلك الشبكة التمثال البالغ ارتفاعه 52 مترا كله من أساسه إلى قمته باستثناء السيف الذي يعلو رأس التمثال.

وتجري أعمال الترميم داخل صقالة البناء على قدم وساق، مع العلم أن أشهر الصيف الدافئة هي أفضل الأوقات لعملية الترميم في روسيا.

وستستمر أعمال الترميم لغاية نوفمبر القادم حين سيتم فك صقالة البناء في مايو عام 2020 الذي يصادف الذكرى الـ75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

ويقوم عمال الترميم بتنظيف كل سنتمتر من التمثال من الطلاء الداكن اللون ليستعيد النصب لونه الأصلي الفاتح الذي تميز به منذ 52 عاما حين أقيم التمثال. ويساعد عمال مصنع "كراسني أكتوبر" الذي يبعد بضع كيلومترات عن التمثال في تنفيذ تلك العملية الدقيقة والصعبة.

Sputnik

كما يقوم العمال بإزالة كل الشقوق الكبيرة والصغيرة التي ظهرت على جسم التمثال خلال تلك الفترة المديدة.

يذكر أن تمثال "الوطن الأم" تم تدشينه عام 1967 ولم يشهد منذ ذلك الحين ترميما عاما. ويبلغ ارتفاعه التمثال 52 مترا. أما ارتفاعه مع السيف الذي تمسكه الأم فيبلغ 85 مترا. ويبلغ وزن التمثال المصنوع من الخرسانة والحديد 8 آلاف طن.

جدير بالذكر أن معركة ستالينغراد كانت مرحلة الانعطاف في الحرب العالمية الثانية والحرب الوطنية العظمى للشعب السوفيتي ضد القوات الألمانية النازية. وأنشئ التمثال على قمة تل مالاخوف بالقرب من ضفة نهر الفولغا حيث سقط آلاف الشهداء دفاعا عن مدينة ستالينغراد.

المصدر: تاس