فرقاطة روسية تصد صاروخا ساحليا للعدو المفترض في البحر الأسود

شهدت مياه البحر الأسود تدريبات عسكرية مشتركة خاضتها السفن الحربية والمنصات الساحلية الروسية الثابتة "أوتيوس" المضادة للسفن، أثبتت فيها الطواقم المتدربة والأسلحة المستخدمة كفاءتها.

وتضمن سيناريو التدريبات أن توكل إلى طاقم منظومة "أوتيوس" مهمة اكتشاف مجموعة من سفن العدو المفترض وتوجيه ضربة صاروخية لها.

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أما طاقم فرقاطة "الأميرال ماكاروف" فتلقى وفقا لسيناريو التدريبات، مهمة اكتشاف صاروخ مضاد للسفن وتدميره بواسطة صواريخ "شتيل" المزودة بها الفرقاطة.

وأطلقت منظومة "أوتيوس" صاروخا تدريبيا مضادا للسفن من طراز "بروغريس"، تمكنت أطقم الدفاع الجوي في الفرقاطة من رصده وتدميره بنجاح على مسافة وارتفاع محددين بإطلاق صاروخين موجهين.

وسجلت كاميرات الفيديو المركبة في الطائرات من دون طيار لحظة تدمير الصاروخ المضاد الذي أطلقته الفرقاطة.

ومن أجل ضمان أمن الملاحة البحرية، تم إغلاق منطقة التدريبات وتولت 17 سفينة حربية تنفيذ هذه المهمة بنجاح.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية